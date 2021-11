Merkel hoiatas sakslasi raskete nädalate eest ja kutsus vaktsineerima

Saksamaa kantsler Angela Merkel kutsus vaktsineerimata inimesi üles oma otsust ümber mõtlema, kuna riigis on koroonaviirusesse nakatumine taas kasvanud.

Neljapäeval tuvastati esimest korda pärast epideemia algust Saksamaal üle 50 000 nakatunu ööpäevas. Viimase seitsme päeva keskmine 100 000 inimese kohta on tõusnud 277-ni, mis on saja võrra rohkem kui eelmise aasta detsembris registreeritud kolmanda nakatumislaine rekord.

Saksamaa rahvastikust on vaktsineeritud 67 protsenti, kuid vaktsineerimise hoog on aeglustunud. Liidumaade juhid kohtuvad järgmise nädala alguses, et arutada piirangute karmistamist või ühtlustamist.

"Meil seisavad ees väga rasked nädalad ja te ju mõistate, et ma olen selle pärast väga mures. Olen kindel, et ka paljud teist. Ärgem unustagem, et aasta tagasi olime sarnases tõsises olukorras. Kuid siis ei olnud meil kõige efektiivsemat vahendit viiruse vastu – vaktsiini," ütles Merkel.