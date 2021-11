FBI serverist saadeti välja küberrünnaku eest hoiatavad libakirjad

FBI kinnitas sõltumatu julgeolekufirma Spamhausi raportit, mille järgi suur arv libakirju saadeti inimeste e-postkasti kahe lainena.

Pole teada, kuidas e-kirjad saadeti: kas need saatis välja keegi, kel on ametlik ligipääs serverile või keegi väljastpoolt.

Mõnedes e-kirjades väideti, et need pärinevad sisejulgeoleku ministeeriumi küberohugrupilt. Nendes hoiatati, et adressaat on ühe tuntud rühmituse keerulise küberrünnaku ohver, teatas Spamhaus.

Nii FBI kui ministeeriumi küberjulgeoleku agentuur kinnitasid intsidenti, kuid täpsustavat informatsiooni ei jaganud. Nende teatel võeti võrgust ära asjasse puutuv riistvara.