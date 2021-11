Koroonaga on haiglas 542 patsienti, suri viis inimest

Hommikuse seisuga on haiglas 542 koroonaviirusega nakatunud patsienti, mida on 17 võrra rohkem kui laupäeval. Neist 428 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu ehk kümne võrra enam kui laupäeval. Neist omakorda 313 ehk 73 protsenti on vaktsineerimata ja 115 ehk 27 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.