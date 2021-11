Poola pidas kinni 50 üle piiri tunginud migrandi

Poola politsei teatas Twitteris, et laupäeval tungis 50 migranti Starzyna küla lähedal jõuga üle piiri. Kõik Poolasse tunginud migrandid on kinni peetud, kuid Poola piirivalve teatel on näha märke ulatuslikumatest katsetest pühapäeval.

Piiri Valgevene poolel on laagris tuhanded Lähis-Idast pärit migrandid. Lääneriigid süüdistavad Valgevene presidenti Aleksandr Lukašenkat kriisi sihilikus korraldamises.

Humanitaaragentuuride andmetel on seni piiril surnud vähemalt kümme migranti. Valgevene võimude teatel on suurimas laagris Bruzgi küla lähedal umbes 2000 migranti.

Poola siseminister Mariusz Kaminski ütles laupäeval, et migrantide seas levitatakse kuuldust, et Poola lubab esmaspäeval üle piiri ja nad toimetatakse bussidega edasi Saksamaale.

"Ette valmistatakse provokatsiooni," hoiatas Kaminski.

EL-i välisministrid arutavad esmaspäeval uusi sanktsioone Valgevene vastu. EL-i välispoliitika juht Josep Borrell ütles, et sanktsioonid kehtestatakse kõigi vastu, kes tegelevad Valgevenes migrantide veoga.