Läti alustas Valgevene piiri lähedal etteteatamata suurõppust

Läti alustas nädalavahetusel Valgevene piiri lähedal etteteatamata suurõppust, millega on seotud kõik neli kaitseliidu brigaadi, ütles relvajõudude kõneisik Sandra Brale BNS-ile.

Õppus Decisive Point kestab 12. detsembrini. Selle eesmärk on testida sõjaväeüksuste ulatuslikku koostööd, juhtimisstruktuuri, logistikat, mobiilsust ja otsuste tegemise protsesse.

Õppusest teavitati Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) liikmesriike, nende seas Venemaad ja Valgevenet.

Brale ei täpsustanud, kui palju sõjaväelasi ja kaitseliidu liikmeid õppusel osaleb, kuid kaitseminister Artis Pabriks ütles intervjuus Läti televisioonile, et osaleb umbes 3000 sõjaväelast.

Läti kaitsevägi ei kommenteerinud, kas õppus korraldatakse migrandikriisi tõttu Valgevene piiril Läti, Leedu ja Poolaga, kuid kaitseminister andis mõista, et see on nii.