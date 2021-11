Esmaspäev tõotab tulla pilvine

Ööl vastu esmaspäeva laieneb võimas kõrgrõhuala üle Läänemere Eesti kohale ning homme päeval liigub see siit edasi kagusse Valgevene suunas.

Selle mõjul on öö esimene pool vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning see soodustab õhu jahtumist ja udu teket. Vastu hommikut tõmbub taevas paljudes kohtades küll pilvisemaks, aga päeval võib ka pisut päikest näha.

Ees on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta öö, kus paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, enne südaööd valitseb Virumaa rannikul põhjatuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur langeb siin-seal kuni -6 kraadini, samas rannikul on kuni 3 plusskraadi.

Esmaspäeva hommik on udune ja pilvine, kohati on ka selgimisi. Teedel on härmatist. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1-6 meetrit sekundis. Temperatuur püsib sisemaal miinuspoolel, rannikul võib ka plusskraade olla.

Päeval on nii pilvi kui selgimisi ja suuremat sadu oodata ei ole. Ennelõunal puhub lõunakaare tuul 2-8, pärastlõunal tugevneb edela- ja lõunatuul 3-10, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb kõige rohkem nelja kraadini ja seda eelkõige läänerannikul.

Teisipäeval kandub Eestisse küll natuke soojemat õhku, aga see kauaks siia püsima ei jää. Vähest vihma on oodata nädala esimeses pooles, teises pooles sajab hooti mitmel pool lisaks vihmale ka lörtsi ja tuul tõuseb tuntavamaks.