Kasvavad elektriarved võivad jätta Narva linnuse välisvalgustuseta

Maria Smorževskihh-Smirnova juhib Narva muuseumi sihtasutust alates veebruarist. Kui ta muuseumisse tööle tuli, oli igakuine elektriarve umbes 3,5 tuhat eurot. Viimane elektriarve ulatus seitsme tuhandeni.

"Narva muuseum on mures. Arved kasvavad kogu aeg. Muuseum lihtsalt ei jõua reageerida."

Smorževskihh-Smirnova sõnul võiks börsipaketi puhul valida soodsamat elektrikasutuse aega, kuid seitse päeva nädalas ja kindlatel kellaaegadel töötava muuseumi jaoks pole see võimalik. Samuti ei saa muuseum piletihinda tõsta.

"Eelmisel aastal oli meil avatud väga ilus uus ekspositsioon ja tegelikult piletihinnad on uue projekti raames juba sisse kirjutatud ja me ei saa lihtsalt neid muuta. Ja kindlasti me muretseme ka selle pärast, kuidas on meie külastajatega."

Alates selle aasta jaanuarist kuni novembri alguseni käis Narva muuseumis 40 000 külastajat. Võrreldes pandeemia eelse ajaga on see kaks korda vähem. Viimastest piirangutest on külastajate hulka märgatavalt langetanud COVID-passide kasutuselevõtt, mis mis tõrjus muuseumist eemale õpilasekskursioonid.

Sellise olukorras tuleb hakata kokku hoidma ja on kaalutud isegi Narva linnuse välisvalgustusest loobumist, mis neelab umbes viiendiku muuseumi elektriarvest, kuid seda lülitit Smorževskihh-Smirnova käsi veel vajutama ei tõuse.

"See on väga ilus dominant, arhitektuuriline dominant, ka valguse dominant ja mitte ainult linnas, see on hästi nähtav ka Venemaa poolt. Kindlasti me ei saa kõik tuled lihtsalt välja lülitada või välja lülitada osaliselt. Ma arvan, et me kaalume seda võimalust, et me koostame ametliku pöördumise ja võib-olla see abi tuleb riigilt või linnavalitsuse poolet."

Linnuse välisvalgustust püütakse viimase võimaluseni alles hoida, kuna tegu on väga sümboolse piirimärgiga, mis valgustatud Euroopat pimedast vastaskaldast selgelt eristab.