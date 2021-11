Meedia: USA varjas õhurünnakut, milles hukkus kümneid tsiviilisikuid

Vähemalt 80 inimest hukkus Süüria Baghuzi linna pommitamises. Pommid viskas USA hävituslennuk F-15 2019. aastal. USA sihtis terroriorganisatsiooni ISIS võitlejaid, mis oli sel ajal piirkonnas aktiivne, vahendas The Times.

Ajalehe The New York Times andmetel näitab droonivideo, kuidas hävituslennuk viskas võimsa pommi Eufrati jõe kaldal asuvale rahvahulgale. Rahvahulk koosnes peamiselt naistest ja lastest. Kui ellujäänud proovisid minema pääseda, viskas lennuk alla veel kaks võimsat pommi.

Tegemist võis olla ühe suurima tsiviilohvrite arvuga, mis oli seotud islamistide vastase sõjalise operatsiooniga.

Rünnak tuli avalikuks alles eelmisel nädalavahetusel.

Pommiplahvatusi jälgisid USA vaatlejad sõjaväe õhubaasis Kataris.

"Kes selle pommi alla lasi?" kirjutas üks vaatleja pärast esimest plahvatust. "Me lasime just pommi 50 naise ja lapse peale, vastas teine vaatleja," vahendas The Times.

USA õhujõudude advokaat Dean Korsak kutsus üles juhtumit uurima, kui võimalikku sõjakuritegu. Sõjaväe juhtkond proovis aga vahejuhtumit kinni mätsida, teatas The New York Times.

Kaitseministeeriumi peainspektor algatas hiljem küll uurimise, kuid tema aruandest jäeti välja kõik viited pommiplahvatustele, vahendas leht.

"Juhtkond tahtis seda lihtsalt kinni mätsida. Keegi ei tahtnud sellega edasi minna," ütles peainspektori büroos juhtumiga tegelenud Gene Tate.

USA toetatud Süüria demokraatlikud jõud (SDF) vallutasid pommitatud piirkonna samal päeval. Õhurünnaku tagajärjed likvideeriti buldooseriga.

Pentagon teatas, et õhurünnakus hukkus 80 inimest. Nende seal oli 16 islamisti ja neli tsiviilisikut.

"Pole selge, kas ülejäänud 60 inimest olid tsiviilisikud, rahvahulga seas nähti mitut relvastatud naist ja vähemalt üht relvastatud last," teatas USA armee.