WSJ: Hiina ostis salaja Itaalia droonifirma

Hongkongis registreeritud ettevõte Mars Information Technology ostis 2018. aastal Itaalia droonitootja Alpi Aviation. Itaalia võimude hilisem uurimine näitas, et Hongkongi ettevõtte taga seisis Hiina riigifirma.

Peking kasutab ära Euroopa ametivõimude nõrka järelevalvet. Selle käigus omandavad Hiina investorid olulisi Euroopa tehnoloogiafirmasid.

Itaalia ametivõimud uurivad nüüd Alpi ülevõtmist Hongkongis registreeritud ettevõtte poolt. Võimud kahtlustavad, et Hiina riik korraldas Alpi ülevõtmise. Selle käigus viidi Alpi tehniline ja intellektuaalomand üle Hiinasse.

Analüütikute sõnul kasutavad Hiina riigifirmad erattevõtteid kattevarjuna. Selle eesmärk on vältida Euroopa ametivõimude tähelepanu. See võimaldab hiinlastel hankida Euroopa spetsiifilist tehnoloogiat.

"Alpi ülevõtmine oli hea näidisjuhtum. See on Hiina riigi strateegia," ütles Hollandi analüüsifirma Dantenna juht Jaap van Etten.

Brüssel tahab rohkem kontrollida Hiina investeeringuid Euroopasse. Siiski lasub lõplik vastutus liikmesriikide valitsustel.

"Peame tagama, et olulised firmad ei satuks nende kätte, kes püüavad õõnestada rahvusvahelist korda või demokraatlikke väärtusi," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

Itaalia võimud väidavad, et avastasid Alpi Hiina sidemed eraldi uurimise raames, mis oli seotud relvamüügi embargo rikkumisega.

Politsei teatel paljastasid hilisemad läbiotsimised, et 2018. aastal ostis Alpi Hongkongis registreeritud ettevõte Mars Information Technology. Firma eest maksti neli miljonit eurot.

Nüüd kahtlustavad Itaalia võimud, et Mars oli varifirma.

Mars on seotud aga Hiina riikliku raudteefirma CRRC-ga. Samuti on Marsil sidemed Hiinas asuva Wuxi linna investeerimisfirmaga, teatas The Wall Street Journal.

"See oli kahtlemata röövellik investeering tehnoloogiasse. Sellist tüüpi investeeringud selles sektoris on Itaalia seadustega keelatud," teatas uurimist juhtinud politseinik Stefano Commentucci.

"Hiina polnud huvitatud Alpi droonidest. Pigem olid nad huvitatud konkreetsest tehnoloogiast, mida droonid kasutavad. See võis olla droonide öönägemisandur või andmesidetehnoloogia," ütles Londoni Rahvusvaheliste Uuringute Instituudi vanemteadur Douglas Barrie.