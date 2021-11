Suurbritannia politsei: Liverpooli autoplahvatus oli terroriakt

Pommiplahvatuses hukkus reisija ja taksojuht David Perry sai raskelt vigastada. Turvakaamera salvestusel on näha plahvatust, kui auto sõidab haigla juurde. Seejärel on näha kuidas Perry juhiistmelt välja ronib. Samal ajal süttib auto põlema, vahendas The Times.

"Üks meesterahvas palus end viia Liverpooli naistehaiglasse. Kui takso lähenes haigla juurde, siis toimus auto sees plahvatus. Plahvatus haaras kiiresti auto leekidesse," ütles Suurbritannia loode piirkonna terrorismivastase politsei juht Russ Jackson.

Plahvatusega seoses pälvis kiitust taksojuht, kes klienti kahtlustama hakates viimase autosse lukustas.

"Perry tegutses uskumatu vaprusega," kiitis taksojuhti Suurbritannia peaminister Boris Johnson.

Politsei teatas, et pidas terrorijuhtumi raames kinni neli meest. Jacksoni sõnul on mehed taksos reisinud mehe võimalikud kaasosalised.

Plahvatus leidis aset veidi enne sõjaveteranide mälestusteenistust Liverpooli katedraalis. Spekuleeritakse, et mälestusüritus võis olla ründaja sihtmärk.

"Oleme loomulikult teadlikud, et haiglast veidi eemal toimus mälestusüritus. Me ei saa praegu sellega mingit seost tuua, kuid see on üks meie uurimissuundi," ütles Jackson.

Suurbritannia siseminister Priti Patel ütles esmaspäeval, et riigis tõsteti plahvatuse tõttu terroriohu taset.

Liverpooli naistehaiglas ravitakse aastas umbes 50 000 patsienti. See on Euroopa suurim naistehaigla.