Rahanduskomisjon otsustab teisipäeval katuserahade jagamise reeglite üle

Riigikogu rahanduskomisjon otsustab teisipäeval, kas minna edasi regionaalsete investeeringute ehk nn katuseraha jaotamise uute reeglitega. Raha jagamisest ei jää see kord põhimõtteliselt kõrvale ka Reformierakond, mis varasematel aastatel on keeldunud selles osalemast.

Reformierakond on varem katuserahade jagamise süsteemi kritiseerinud ja sellest mitmel aastal ka loobunud, kuid valitsuserakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva sõnul soovivad nüüd riigikogu liikmed siiski investeeringute ettepanekuid teha, mistõttu otsustati kehtestada varasemast täpsemad reeglid läbipaistvuse suurendamiseks. Uus reeglistik on rahanduskomisjonis arutlusel teisipäeval.

Reeglistik on samm rahastuse avalikumaks muutmise suunas. "Kandev põhimõte on, et ettepanekud esitavad saadikud nimeliselt. Saadikul on õigus sellest ka loobuda, ehk see peaks muutuma iga saadiku enda sisetunde küsimuseks," ütles Võrklaev.

Uued reeglid näevad näiteks ka ette, et toetust saaval MTÜ-l ja sihtasutusel peab olema esitatud eelmise aasta majandusaasta aruanne ning selle määramisel peab riigikogu liige vältima huvide konflikte.

Arutelu uute reeglite üle on seni olnud Võrklaeva sõnul konstruktiivne ja küsimusi on peamiselt tekkinud reeglite rakendamisega seoses.

"Oluline märksõna võrreldes varasemate aastatega – kõigil saadikutel on võrdne osa," selgitas Võrklaev. "Kui saadik ettepanekut ei tee, jääb see raha riigieelarvesse ega lähe teiste vahel jagamisele," ütles ta.

Reformierakonna üldine seisukoht on aastate jooksul olnud, et fraktsioonina katuseraha jagama ei peaks, kui aga mõni saadik seda soovib, siis tänavu on tal vabad käed. "Reformierakond on arutanud oma saadikutega ja on igaühe asi, kas nad soovivad kasutada või mitte," rääkis ta.

"Kas seda otsustatakse kasutada või mitte Reformierakonna fraktsiooni poolt, seda näeme uue nädala alguses," sõnas Võrklaev, lisades, et mõne saadiku hinnangul on oma piirkonna toetamine vajalik ja mõistlik, teiste arvates siiski peaks seda muud moodi tegema.

Keskerakond plaanib rahade jaotamise otsustada samuti järgmiseks nädalaks. Fraktsiooni juhi Jaanus Karilaidi sõnul on veel vara rääkida sellest, kellele summad konkreetselt lähevad.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul pole uus süsteem midagi ebatavalist, kuna investeeringute määramise korrale on seatud sageli erinevad reeglid.

"Ega siin midagi väga muutunud ei ole. Summad on olnud erinevad, mõni aasta on summad olnud suuremad, sellel aastal nagu aru saan, on koalitsioon kokku leppinud arvestusega 30 000 eurot saadiku kohta, mis jaotatakse proportsionaalselt riigikogu fraktsioonide vahel," rääkis Seeder.

"Ootus on, et iga saadik esitab oma ettepanekud rahanduskomisjonile. Nii on see olnud ka eelnevatel aastatel. Saadikud, saadikud mitme peale või fraktsioon on esitanud selle rahanduskomisjonile ja rahanduskomisjon on vormistanud selle komisjoni muudatusettepanekuna," selgitas Seeder.

Kapitaalset süsteemi muudatust Seedri sõnul see tema hinnangul ette ei näe. "Enam-vähem on see kord analoogne eelnevatele aastatele," rääkis ta.

Isamaa fraktsioon on Seedri sõnul uue korra teadmiseks võtnud ja ootab rahanduskomisjoni kinnitust, et oma saadikute ettepanekud esitada. "Ettepanekuid me veel esitanud ei ole ja milleski me fraktsioonis kokku leppinud ei ole," ütles ta.

Parlamendierakonnad esitavad riigieelarvele muudatusettepanekud kohalikeks investeeringuteks riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel, tänavu 19. novembriks. Kui mullu oli selleks ette nähtud kuus miljonit, siis tänavu kahaneb erakondade vahel jagamisele minev summa kolmele miljonile eurole.