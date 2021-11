Valgas hukkus tulekahjus vanem mees, neli inimest päästeti

Õhtul kell 16.01 teatati häirekeskusele, et Valga linnas Laial tänaval tuleb kahekordse maja katuse alt ja aknast suitsu. Viie minutiga kohale jõudnud päästjad alustasid päästetöödega ja majja sisenes suitsusukeldusmeeskond.

Üks inimene pääses ise majast välja. Päästjad tõid hoonest välja viis inimest, kellest kahjuks üks vanem meesterahvas oli hukkunud.

Päästetutest üks vanem naisterahvas viidi haiglasse. Ülejäänud päästetud kiirabi hinnangul meditsiinilist abi ei vajanud, kõik leidsid omale öömaja ning keegi sotsiaalmajutusteenust ei vajanud.

Tulekahju sai alguse eluhoone teise korruse korterist. Hoones olevad ruumid said põlengu tagajärjel tule-, tahma- ja veekahjustusi. Põlenud korterist päästjad töökorras suitsuandurit ei avastanud. Tulekahju tekkepõhjus selgitatakse välja menetluse käigus.

Sündmusele reageerisid Valga ja Tõrva päästemeeskonnad, Võru operatiivkorrapidaja, Karula vabatahtlikud päästjad, koilm kiirabiekipaaži ja politseipatrull.

Kuna kõige lähem redelauto asus Lätis Valkas, palus päästetööde juht vastavalt riikidevahelisele koostööleppele lätlastel see sündmuskohale appi saata. Kell 17.15 oli Läti redelauto sündmuskohal, praeguseks on see sündmuskohalt vaba.

Hetkel on tulekahju lokaliseeritud, päästjad kontrollivad hoone konstruktsioone ja vaheseinu, et leida võimalikke peidetud tulekoldeid.

Päästjad tuletavad meelde, et töökorras suitsuandur eluruumi laes aitab avastada õigeaegselt tulekahju ja päästa inimelu.