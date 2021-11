"Välisilm" uuris Venemaa osaluse kohta migrandikriisis

Venemaa on meister igat liiki hübriidrünnakuid korraldama. Kord saadab ta Krimmi rohelised mehikesed ja seletab süütü näoga, et Venemaa ei ole siin milleski süüdi. Nüüd on ta pannud kahvlisse oma tülika vasalli Lukašenko, kelle kätega ta püüab lääneriikidele, eriti aga oma vaenlasele Poolale kohta kätte käidata.

Kaadreid migrantidest on näinud terve maailm. Poola võimud süüdistavad hübriidrünnakus mitte ainult Valgevenet vaid ka Venemaad. Möödunud laupäeval vastas neile süüdistele president Vladimir Putin isiklikult, vahendas "Välisilm".

"Tahan, et kõik teaksid - me ei puutu siin üldse asjasse. Kõik püüavad igal põhjusel või põhjuseta panna meile mingi vastutuse. Mitte ükski meie lennukompanii ei vea neid inimesi," ütles Putin.

Vladimir Putinil on põhjust tunda kahjurõõmu, nähes kuidas Euroopa püüab uut kriisi lahendada. Aga tõsi - kas julgeks Aleksandr Lukašenko ise nii suuri probleeme Euroopale tekitada?

Moscow Carnegie Foundation ekspert Maksim Samorukov ütles, et kui Venemaale on miski kasulik, siis see ei tähenda veel, et ta seda ise organiseeris.

"Lukašenko aastate jooksul ähvardas Euroopat, et kui ta käitub temaga halvasti, siis tal on, millega kätte maksta. Et ta kaitseb Euroopat migrantide voolu, narkootikumide ja salakauba eest, ja kui ta seda ei tee, siis te nutate seal Euroopas. Nüüd lõpuks viis ta selle ähvarduse ellu. See on tema enda ähvardus, ta sõnastas selle mitu korda. Ei midagi uut siin ei ole," lausus Samorukov.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu on sellise lähenemise suhtes skeptiline. "Ei ole ühtegi mõistliku argumenti, et arvata, et see on lihtsalt diktaator Lukašenko hullumeelsus ja iseseisev tegevus, mida Venemaa heaks ei kiida ega isegi toeta," ütles Stoicescu.

Ukraina välisministri Dmitro Kuleba sõnul ei ole Valgevenes mingit migratsioonikriisi, vaid tegemist on hübriidsõjaga, mida Venemaa peab Euroopa vastu. "Moskva eesmärk on tekitada probleeme ja sundida ülejäänud maailma neid lahendada koos Venemaaga," lausus Kuleba.

Tõepoolest, Vladimir Putin käitubki nagu vahendaja, kelle eesmärk on just aidata kriisi lahendada.

"Rääkides Aleksandr Lukašenko ja kantsler Angela Merkeliga, sain ma aru, et nad on valmis omavahel rääkima. Loodan, et lähiajal see toimub ja neil õnnestub kontakti leida. See on kõige tähtsam, sest migrandid tahavad eeskätt Saksamaale," rääkis Putin.

Kui migrandid ei pääse Euroopasse, jäävad nad Valgevenesse ja tekitavad probleeme juba Aleksandr Lukašenkole endale. Minskis aga siiamaani loodakse, et Poola lõpuks laseb migrandid üle piiri.

Valgevene "Demokraatlike jõudude ümarlaua" esimees Juri Voskressenski sõnul hetkel lahendust ei paista.

"Meie mõtleme ja Valgevene võim mõtleb, kuidas seda probleemi lahendada. Hetkel aga ei ole mingeid ideid, sest me oleme šokis. Mis preobleem siin võiks olla? Tee piir lahti, taga humanitaarkoridor ja lisaks saad raha selle eest Brüsselist, transiidi eest. Selle asemel tahavad nad teha Valgevene piiri ääres vennashaua. Seda nad lõpuks saavadki," kommenteeris Voskressenski.

Kalev Stoicescu ei usu, et migrandid Euroopasse lubatakse. "Ma ei usu, et sellise surve all Euroopa on valmis seda tegema. Pigem ma näen, kuidas praegu töötatakse riikidega ja lennufirmadega et esiteks lõpetada ära see migrantide vool siin Valgevenesse. Ja lisasanktsioonid on vajalikud, sest see on karistamist väärt käitumine," ütles Stoicescu.

Euroopa ähvardab Valgevenet uuete sanktsioonidega. Varssavi lisaks hoiatas, et kui migrantidevool jätkub, võib Poola oma piiri Valgevenega üldse kinni panna. Lukašenko reageeris kohe.

"Täna me suurendasime kahekordselt gaasi pumpamist. Gaasitoru "Jamal+Euroopa" on täis, "Beltransgaz"-i torud samuti. Me kütame Euroopat, aga nemad ähvardavad meid, et panevad piiri kinni. Aga mis siis kui meie paneme gaasitoru kinni?" ähvardas Lukašenko.

"Lukašenko räägib nagu ta räägiks omaenda gaasist. See ei ole mingi Valgevene gaas, mida nad sulgevad seal, vaid see on Vene gaas. Ning jällegi me jõuame otsepidi Moskvasse, et kas Moskva lubaks omaenda gaasivoolu Euroopasse niisama sulgeda," arutles Stoicescu.

Sellele küsimusele vastas Vladimir Putin. "Ilmselt Lukašenko kui transiitriigi president võib anda käsu panna kinni meie tarned Euroopasse, kuid see oleks meie transiitlepe rikkumine. Ma loodan, et asi selleni ei jõua," ütles Putin.

Kas aga Vladimir Putin võib tekitada migratsioonikriisi Venemaa piiridel Euroopa Liiduga - näiteks tuues migrante Valgevenest Pihkva oblastisse?

Maksim Samorukov nii ei arva. "Ei ole selge, milleks tal oleks vaja nii teravdada suhteid Euroopaga, et tekitada migratsioonikriisi Eesti ja Läti piiri peal. Mida see Venemaale annab? Mida ta võib nõuda Eestilt ja Lätilt, kui ta toob migrante Pihkva oblastisse? Ma arvan, et see on Poola-Valgevene piiril toimuva projektsioon ja usk, et kui maailmas toimub midagi halba, siis selle taga on kindlasti Venemaa," rääkis Samorukov.

Maksim Samorukovi arvates ei tohi praegune migrandikriis varjata palju tõsisemat kriisi, mis köeb Ida-Ukrainas.

"Seal on potentsiaal väga tõsise teravnemise jaoks. Poola ja Valgevene vahel sellist potentsiaali ei ole, sest kõige halvemad tagajärjed, mis võiksid seal tekkida, on veel mõne tuhande Lähis-Ida migrandi sattumine Saksamaale, kes viimase aastate jooksul on neid vastu võtnud 150-200 000 igal aastal," lausus Samorukov.

President Putin rääkides Angela Merkeliga mainis samuti Ukrainat ja palus Berliinil mõjutada Kiievit, keda Venemaa pidevalt süüdistab Minski kokkulepete rikkumises.

"Tegutsev president raporteerib, et nad kasutavad "Bayraktare" ehk mehitamata lennukeid. See on õhuvägi - jah, mehitamata, aga õhuvägi. Ja see on Minski kokkuleppe ja järgmiste lepetega rangelt keelatud," ütles Putin.

Kalev Stoicescu sõnul võiks samamoodi kantsler Merkel öelda president Putinile "Miks te mulle räägite seda kõike? Te võiksite ju sama hästi oma sõbra president Erdoganiga sellest rääkida, kes Ukrainale neid droone müüs."