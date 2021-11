Teisipäeval võib sadada lörtsi

Ööl vastu teisipäeva läheb Eestis pilve, vaid enne keskööd on Kagu-Eestis selgem. Saartel ja rannikualadel sajab kohati vähest vihma, sisealadel ka lörtsi. Mõnel pool tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -1 kuni -4, Lääne-Eestis 0 kuni +5 kraadi. Eelkõige mandril on libedaid teid.

Hommikul sajab peamiselt Lääne-Eestis kohati vihma, mõnel pool püsib udu. Edela- ja lõunatuul ulatub 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist Kagu-Eestis +6 kraadini saarte rannikul. Libeduseoht taandub kagu poole.

Päev on pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma, võimalik on ka lörts. Puhub edela-ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 7 kraadi.

Kolmapäev on pilves ja mitmel pool nõrga sajuga, öö on üsna udune, õhtul läheneb merelt tihedam sadu. Öine õhutemperatuur on 1 kuni 6, päevane 3 kuni 7 kraadi.

Neljapäeval levib tihe sajuala läänest itta. Puhanguline tuul pöördub läände ning toob taas külma, mistõttu päeval tuleb vihmaga koos hooti ka lörtsi. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 3 ja 7 kraadi vahel, õhtu poole langeb kiiresti.

Reede öö on kuivem ning sisemaal miinustes, päeval jõuab merelt niiskemat ja soojemat õhku. Sajuseks ja tuuliseks läheb alates saartest õhtul.

Laupäev tuleb vihma- ja lörtsihoogudega ning võimalik, et tugeva loodetuulega. Õhk läheb jälle külmemaks.