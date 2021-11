Kallas jäi Ansipi rünnakuid kommenteerides napisõnaliseks

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) seostas erakonna endise juhi Andrus Ansipi rünnakuid tema suunas sellega, et ekspeaministril on halb olla.

"Lugesin eelmise nädalal avaldatud intervjuud Sven Grünbergiga, kus ta rääkis, et inimeste tigedus ja kurjus tuleb sellest, et neil on halb olla. Helistasin ka talle (Ansipile - toim.) ja küsisin, miks tal halb olla," ütles Kallas teisipäeval pressikonverentsil. Aga Kallase sõnul ta ei saa Ansipit selles küsimuses aidata.

Peaminister, kes osales teisipäeval riigikaitsenõukogu istungil, lisas, et praeguses kriisiolukorras on tal olulisemaid teemasid, millega tegelda.