Riigikogu ilmselt toetab Madise õiguskantsleriks tagasivalimist

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et fraktsioon ei ole veel teemat arutanud, aga tema esimene tunnetus on positiivne. "Ülle Madise on tublit tööd teinud. Ta on tasakaalukas ja konstruktiivne. Ma arvan, et Ülle Madise on hea valik," sõnas Võrklaev.

Isamaa fraktsiooni juhi Helir-Valdor Seederi sõnul pole nende fraktsioon samuti veel ametlikku seisukohta välja kujundanud ning see teema peaks lauale tulema lähinädalatel. "Suuri etteheiteid õiguskantslerile küll ei tohiks olla esimese tööperioodi pinnalt. Küllap ta leiab parlamendi toetuse," lausus Seeder.

Ka EKRE fraktsioon pole Madise kandidatuuri veel arutanud, aga fraktsiooni juhi Henn Põlluaasa sõnul on Madise tööga hästi hakkama saanud. "Minu isiklik arvamus on, et ta on läbi aastate muutunud asjalikumaks ja täpsemaks ja täidab talle pandud ootusi paremini kui alguses. Ta on rohkem selgroogu saanud," rääkis Põlluaas.

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Riina Sikkut ütles, et ka sotsidel seisab veel ees ametliku seisukoha väljakujundamine, aga tema enda jaoks on tegemist sümpaatse ettepanekuga. "Õiguskantsler Ülle Madise on tegelenud paljude teemadega, mis on olulised ka sotsiaaldemokraatidele," ütles ta.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et keskfraktsioon toetab Madise kandidatuuri. "Ülle Madisel on ühiskondlikku pilku ja seadusandlikku taipu. Meie toetame," märkis Karilaid.

President Alar Karis tegi teisipäeval riigikogule ettepaneku nimetada õiguskantsleriks uuesti Ülle Madise.

Riigikogu nimetas Ülle Madise õiguskantsleriks 20. jaanuaril 2015 ja ta astus ametisse vande andmisega riigikogu ees sama aasta märtsis.