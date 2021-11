Kell 20 "UV faktor": millist päästerõngast vajab meie kultuur?

Üks kõige enam pikast kriisist räsitud valdkond on kultuur - viiruseoht, piirangud ja inimeste muutunud harjumused on jätnud sektorile sügava ja võib-olla ka pöördumatu jälje. ETV saade "UV faktor" uurib täna, millised on uue ministri lahendused; kuidas plaanib ta võita kultuuriinimeste usalduse ning mida ootavad riigilt muusikud ja näitlejad.