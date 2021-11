Friedrich Merz kandideerib uuesti CDU juhiks

Friedrich Merz kandideerib kolmandat korda Saksamaa kristlike demokraatide (CDU) juhiks. Merz on kolmas kandidaat sellele ametikohale.

CDU sai viimastel parlamendivalimistel ajaloo halvima tulemuse. Armin Laschet uuesti CDU juhiks ei kandideeri.

Reedel teatasid nii Norbert Röttgen kui Helge Braun, et kandideerivad CDU juhiks. Röttgen on endine keskkonnaminister. Braun on Saksamaa kantsleri Angela Merkeli kantseleiülem.

CDU uue juhi valimised toimuvad detsembris.

Friedrich Merz on CDU parempoolsete tiiva esindaja ja üks suurimaid partei siseseid Merkeli kriitikuid.

Merz omandas poliitilised kogemused 1990. aastatel ja 2000. aastate alguses, kui CDU-s polnud veel alanud Merkeli ajastu.

Merz on teravalt kritiseerinud Merkelit eelkõige 2015. aasta rändekriisi lahendamise osas ja lubanud tagasi võita Saksamaa parempoolsed valijad.

2018. aastal kaotas Merz CDU juhi valimistel napilt Annegret Kramp-Karrenbauerile. 2021. aastal kaotas Merz Laschetile.