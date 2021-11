Kohus jättis Ventspilsi endise linnapea Lembergsi vangi

Lembergsi advokaat Maris Grudulis oli varem kinnitanud, et vaidlustas kohtus tõkendmeetme Lembergsi suhtes ja palus selle asendada koduarestiga.

Kohus märkis, et taoliseid avaldusi Lembergsi kaasuses on varemgi esitatud ning seni on need kõik tagasi lükatud.

Lembergs juhtis Ventspilsi 1994. aastast. Kohus määras talle 22. veebruaril korruptsiooni eest karistuseks viieaastase vabadusekaotuse, vara võõrandamise ja 20 000 eurose trahvi.

Lembergsi süüdistati ohjeldamatus altkäemaksuvõtmises, väljapressimises, kuritegeliku tulu pesemises, ametialases võltsimises ja keelatud tehingutes, ametivolituste kuritarvitamises, maksudest kõrvalehoidmises ja muis kuritegudes.

Lembergsi kaasuse kohtuotsuse täistekst on üle 1900 lehekülje pikk.