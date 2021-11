Vancouveri ümbrust tabas võimas torm

Kaks päeva on paduvihma sadanud, ööpäeva jooksul sadas alla terve kuu sademete hulk. Vesi on tunginud maanteedele ja ka raudteeühendus on katkenud. Ligi 8000 inimest on evakueeritud, aga paljud on ka majadesse lõksu jäänud.

Vähemalt üks inimene hukkus, kui mudalaviin viis kiirteelt kümmekond autot kaasa. Ka USA põhjaosas on üleujutuseda ja kümned tuhanded inimesed ilma elektrita.

REMINDER: #Malahat Update: To repair flood damage, #BCHwy1 will be CLOSED overnight tonight (7pm-6am) between West Shore Parkway and Tunnel Hill, and following nights (6pm-6am) from from Nov 17-22.

Currently single lane alternating.

More: https://t.co/Ri7fnTS0w5 #yyj #yyjtraffic pic.twitter.com/2YLbhrSBQs