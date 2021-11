BTA on ajutiselt valmis katma kõik politsei poolt põhjustatud liikluskahjud

Politsei- ja Piirivalveamet ning kindlustusselts BTA jõudsid kokkuleppele alarmsõitudel põhjustatud kahjude hüvitamises. BTA hüvitab kõik PPA poolt põhjustatud kahjud kuni osapoolte vahelise lepingu lõppemiseni, sest kumbki osapool ei olnud lepingut sõlmides teadlik regulatsiooni puudustest.

Püsiva lahenduse saamiseks tuleb regulatsiooni parandada aga seadusandlikul tasemel. Vastuoludele regulatsioonis peaks BTA hinnangul süvitsi keskenduma liikluskindlustuse seaduse muutmise käigus.

BTA kahjukäsitlusosakonna juhataja Jevgeni Maksini sõnul on PPA sõidukid kindlustatud ning liikluskindlustuse kui sellise kehtivuse üle puudus vaidlus.

"Küll aga tuli sel aastal senise liikluskindlustuse seaduse kohandamise valguses esile asjaolu, et iga alarmsõidu käigus juhtunud õnnetuste korral ei peagi kahju hüvitama kindlustusselts," sõnas Maksini.

"Hästi lühidalt öeldes, et kui alarmsõidu käigus hoiti ikka silmad lahti ja pea selge ning arvestati reaalse liiklusolukorraga, siis hüvitab tekkinud kahjud kindlustusselts. Kui aga peale heli- ja valgussignaalide sisselülitamist piltlikult öeldes ei vaadatud enam vasakule ega paremale ja näiteks ristmikule lähenedes ei veendutud selle ületamise ohutuses, tuleb kahjusid kompenseerida hoopis PPA-l riigivastutuse seaduse alusel."

Esile kerkinud ebakõlad on tekkinud Eesti liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ning Euroopa Liidu mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse direktiivi vahel. Olukorrale objektiivse hinnangu andmiseks palus BTA arvamust ka valdkonna spetsialistidelt ning Liikluskindlustuse Fondilt ning ka nemad tunnistasid üheselt regulatsioonis sisalduvat vastuolu.

Ühtlasi välistab see vastuolu kindlustuskaitse olukorras, kus PPA, kasutades oma eriõigusi, ei taganud liikluse ohutust vastavalt liiklusseadusele ja põhjustas sellega kahju kolmandale isikule.

Maksini sõnul võetakse hetkel eelkõige arvesse alarmsõitude ajal kannatada saanute kui nõrgemate poolte huvisid, mis antud hetkel tähendab neile kahjude hüvitamist.

"Ühtlasi on tekkinud segadusest kasu tulevaste riigihangete koostamistel ning samuti on see sisendiks liikluskindlustuse seaduse muudatuste elluviimisel," lisas ta.

Samuti lubas PPA teha endast kõik oleneva, et muuta liiklemine nii kaasliiklejatest autojuhtidele kui PPA-le ohutumaks olukorras, kus PPA kasutades eriõigusi, kiirustab hädavajalikele väljakutsele.