USA ähvardas Daytoni lepingu rikkujaid sanktsioonidega

USA välisminister Antony Blinken ütles teisipäeval, et Washington võib kehtestada sanktsioonid isikute suhtes, kes üritavad Daytoni lepingut destabiliseerida. Daytoni leping sõlmiti 1995. aastal, mille raames loodi tänapäevane Bosnia riik.

Bosnia on sisepoliitilises kriisis. Bosnia serblaste juht Mirolad Dodik teeb ettevalmistusi, et kohalik Serbia haldusüksus (Serblaste Vabariik) tuua välja Bosnia föderatsiooni ühisest armeest. Samuti tahetakse lahkuda riigi ühisest kohtu- ja maksustruktuurist.

Lääneriigid kardavad, et Daytoni lepingu kokkuvarisemisel võib laguneda terve Bosnia riik. Lepingu järel lõpetati aga aastatepikkune sõda, kus omavahel sõdisid serblased, moslemitest bosnialased ja katoliiklastest horvaadid. Nüüd kardetakse konflikti uuesti puhkemist.

"Daytoni rahuleppe allakirjutamise tunnistajana kordab USA, et riigi institutsioonide taganemisel või lepingu muul viisil destabiliseerimisel, võetakse kasutusele asjakohaseid meetmeid, sealhulgas kaalutakse sanktsioonide kehtestamist," ütles Blinken.

Daytoni rahulepinguga loodi Bosnias kaks haldusüksust. Üks on etniliste serblaste ülekaaluga Serblaste Vabariik. Teine on Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioon. Bosnia riigi keskvalitsus on nõrk, teatas Rferl.

Dodik väidab, et institutsioonid, millest ta lahkuda soovib, pole Daytoni lepingus kirjas. Need loodi hiljem.

ÜRO määratud kõrge esindaja Bosnias Christian Schmidt ütles novembris, et serblaste separatismi süvenemine Bosnias võib suurendada ka teisi konflikte Lääne-Balkanil.

"Edasine Bosnia lõhenemine on väga reaalne. Kui Bosnia relvajõud jagunevad mitmeks armeeks, siis peab rahvusvahelise sõjalise kohaloleku taseme ümber hindama," ütles Schmidt.

Piirkonnas on omad huvid ka Venemaal. Moskval on tihedad sidemed Dodikiga. Samuti tugevdab Kreml sidemeid Serbiaga.