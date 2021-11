Prantsusmaa tõhustab koolides ladina keele õpetamist

Blanquer kirjutas koos Itaalia ja Kreeka haridusministritega alla hartale, mille eesmärk on ladina ja vanakreeka keele edendamine ja arendamine, vahendas The Times.

"Tahame, et õpilased loeksid selliseid autoreid nagu Sophokles," ütles Blanquer.

Blanqueri sõnul tuleb suurendada ladina ja kreeka keele õpetamist, kuna USA uusvasakpoolsed liikumised (woke) nimetavad neid rassismi allikaks.

USA Princetoni ülikooli teadur Dan-el Padilla Peralta väidab, et klassika õpetamist on kasutatud kaks tuhat aastat orjuse, kolonialismi ja fašismi õigustamiseks.

Hiljuti eemaldas Massachusettsi keskkool oma õppekavast antiikajal kirjutatud eepose "Odüsseia". Kool väitis, et eepos on vastuolus kultuuritundliku ja rassismivastase tegevuskavaga.

"Olen lugenud neid kriitikuid, kes lähevad nii kaugele, et väidavad, et Homeros õigustab orjust. Minu meelest on sellised tõlgendused täiesti hämmastavad. Kahe tuhande aasta vanuste tekstide külge kleepida nägemus kaasaegsest maailmast on täiesti absurdne," ütles Blanquer.

"Klassika õpetamine aitaks tugevdada sidet EL-i liikmesriikide vahel. Ladina ja kreeka keel on meie vahel oluline lüli, tegemist on ühendava elemendiga," lisas Blanquer.