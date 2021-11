Pandeemia ajal on kasvanud enneaegse sünnituse risk

Eestis sünnib aastas ligi 900 last enneaegselt ehk enne 37. rasedusnädalat. Pandeemiast tingitult on aga märgatavalt suurenenud enneaegse sünnituse risk.

Kristel Kukk on üks enneaegse lapse emadest, kellel veel üheksa aastat tagasi ei olnud võimalust intensiivravis oleva lapsega koos haiglas olla, vahendas "Aktuaalne kaamera". Nüüd võimaldavad perepalatid peredel koos olemist, kuid pandeemia ja nakkusoht võib siiski seada lähikontakti võimalusele piirid.

"Minu jaoks on hästi oluline just see, et oleks ka isa juures. Isa saaks toetada ja ka aidata, et ei peaks üksi seda läbi elama," ütles Kukk.

Tartu ülikooli kliinikumi naistekliiniku vanemarsti Kristiina Rulli sõnul on enneaegse sünni kõige sagedasem põhjus infektsioonidest või kaasuvatest haigustest tingitud põletik. Koroona raske põdemine suurendab aga põletiku tekkimise tõenäosust ka neil, kes muidu ei oleks pidanud enneaegselt sünnitama. Seejuures on eriti järsult kasvanud sügavalt ennetähtaegsete ehk enne 30. rasedusnädalat toimunud sünnituste hulk.

"Praeguste vaatlusandmete põhjal tundub küll, et neid sügavalt enneaegseid lapsi on rohkem ja seda ütlevad ka uuringud. Landsati augustikuine uuring ütleb, et 60 protsenti on just sügavalt enneaegselt sündimise risk suurem. Kui ema organism peab Covidi vastu ja Covidist tingitud tüsistuste vastu rakendama väga palju ressursse oma kehast, siis ta võtab need paljuski loote arvelt," rääkis Rull.

"Praegu me teame seda, et see risk tõuseb, kui naine põeb raseduse ajal Covid-19. Mida raskemalt ta põeb, seda rohkem see risk tõuseb. Seda riskide tõusu, mis toimub, kui naine on põdenud Covid-19 ja aasta pärast rasedaks jääb, seda me veel kõike ei tea," ütles Ida-Tallinna keskhaigla naistearst Külli Erlang.

Koroonaviirusest tingitud enneaegse sünni vältimiseks soovitavad arstid vaktsineerida.