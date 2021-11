Neljapäeva esimene pool on vihmane, õhtul tuul tõuseb

Neljapäeva öösel laieneb vihmasadu saartelt üle maa, Ida-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15, Liivi lahel kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilvine ja mandril vihmane, saartel ja läänerannikul tekib sajuhoogudesse juba pause. Tuul puhub mandril edelast, puhangud ulatuvad 12 meetrini sekundis, saartel ja läänerannikul ulatuvad läänetuule iilid 15, vastu Läänemerd 17 meetrini sekundis. Õhusooja on 2 kuni 7 kraadi.

Ennelõuna on pilvine. Hooti sajab vihma, kohati tuleb sekka ka lörtsi. Keskpäevaks on saartel suurem sadu möödas, pärastlõunal hõrenevad sadu ja pilved ka mandril. Tuul puhub edelast ja läänest, pärastlõunal ka loodest 5 kuni 12, rannikul puhanguti 17, õhtu poole Virumaa rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 7 kraadi.

Reede öö on selgem ja kargem, sisemaal on väikest miinustki. Päev toob madala pilvekihi ja pärastlõunal saju, mis õhtul juba Peipsini laieneb. Õhtul jõuab ka soe Eesti lääneserva ja tõstab temperatuuri kuni 10 kraadini, aga üürikeseks.

Laupäeva öö hakul tõuseb loodetuul väga jõuliseks, puhanguid on sisemaal üle 15, rannikul üle 20 meetri sekundis ja lõõtsub õhtuni. Sisse tungib jahedus ning sajuhoogudes on enam lörtsi.

Pühapäeva öö on taas selgem ja kargem, päeval on enam vihma- ja lörtsihooge ja temperatuur napilt plussis.