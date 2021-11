Tartu linnavalitsuse tellitud 52 000 kiirtesti kohale ei jõudnud

Kui varem oli Tartu linnavalitsus kiirteste soetanud ise, jagas valitsus omavalitsustele kooliaasta algul testide ostmiseks toetust. Tartu sai üldhariduskoolide laste testimiseks 69 000 eurot, misjärel linnavalitsus korraldas hanke.

"Soovisime osta 45 000 ninakaape antigeeni kiirtesti ja 7000 sülje antigeeni kiirtesti. Huvi oli väga suur, minu mälu järgi oli seal 15 erinevat pakkujat, kes soovisid hankel osaleda. Kriteeriumid olid suhteliselt kõrged. 15 pakkujast kolm kvalifitseerus," rääkis Tartu majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne.

Hanke võitjaks kuulutati ettevõte Lanmer OÜ. 15. oktoobril ehk päev pärast lepingu sõlmimist saatis hankel osalenud konkurent Selfdiagnostics OÜ linnavalitsusele märgukirja. Terviseameti andmebaasis oli süljetesti kastutusjuhendis tõlkeviga – röga oli ekslikult tõlgitud süljena.

"Me palusime tootja käest täiendavaid valideerimisdokumente ja kinnitust, et need [röga või sülje proov] siiski on samaväärsed antud testi puhul. Kindlasti kui öeldakse, et on süljetest, siis soovitame üle kontrollida, kas siis tootjaga või kui on võimalik kolmanda osapoole poolt valideeritud andmetega – on müügil ka süljeteste, mis on kukkunud läbi võrdluskatsed," rääkis Lanmer OÜ tegevjuht Kent Langel.

Terviseamet parandas vea meditsiiniseadmete andmebaasis. Uut juhendit, mis lubaks sama testi teha süljest võetud proovi peal ei leia ka praegu.

Seega loobus linnavalitsus 7000 süljetestist ja leppis sama summa eest Langeli poolt asenduseks pakutud 9500 ninakaapetestiga.

Eva Lääne sõnul ei jõudnud lõpuks Tartu ükski test. "Kõigepealt olid tarneraskused, et neid ei suudetud Eestisse tuua. Hiljem nad olid Eestis, aga neil tekkisid tollilaos probleemid. Me küll püüdsime seda mõista. Praegu ongi väga keeruline aeg, paljudel ettevõtetel on tarneprobleemid. Sai antud ka täiendav tähtaeg. Täiendava tähtajaga pakkuja meile teste ei toonud. Kuna linnal on vajadus testide järele jätkuv ja pakkuja ise ütles, et ta ei ole neid võimeline tooma, siis ei jäänud Tartu linnal muud üle kui sellest lepingust taganeda ja viia läbi uus hange," rääkis ta.

Lanmer OÜ kirjeldab lepingu tühistamisavalduses, et testid on Eestis, kuid neid hoiab kinni Terviseamet. Ettevõtte väitel viitab amet, et testid ei ole õige märgistusega. Kuna praegu saavad Tartu koolid kiirtestid haridus- ja teadusministeeriumi kaudu, siis koole hanke nurjumine pole mõjutanud.

Esmaspäeval välja kuulutatud hankega loodab linnavalitsus siiski oma varude täiendamiseks detsembri alguseks tarnida 30 000 ninakaape kiirtesti.