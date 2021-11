USA monopolidevastase tegevuse juhiks sai tehnoloogiahiiglaste kriitik

Kanter väidab, et suured tehnoloogiafirmad omavad turul liiga suurt mõjuvõimu. Kanteri ametisse määramist toetasid ka mitu vabariiklaste partei senaatorit. Kanteri poolt hääletas 68 senaatorit, vastu oli 29 senaatorit.

Uue DOJ-i juhina pärib Kanter endise presidendi Donald Trumpi administratsiooni ajal esitatud hagi Google'i vastu. Kanter töötas varem Google'i konkurentide juures, tema tööandjad olid näiteks Yelp ja Microsoft.

DOJ uurib väidetavalt ka võimalikku Apple'i monopoolset tegevust. Kanter on varem teinud koostööd Apple'i konkurendi Spotify-ga.

Kanter lubas varem, et konsulteerib DOJ-i eetika ametnikega, kas ta peaks juhtima juurdlust, kus tal võib olla huvide konflikt. Kanter saab siiski määrata asetäitjad, kes võiksid aidata tema monopolivastast lähenemisviisi, CNBC.

Suurte tehnoloogiafirmade kriitikute sõnul on Biden juba näidanud, et ta on suurte Silicon Valley ettevõtete suhtes palju karmim kui Barack Obama.

2021. aasta alguses nimetas USA president Joe Biden kaubanduskomisjoni (FTC) volinikuks suurte tehnoloogiafirmade kriitiku Lina Khani. Ettevõtjad ja nende advokaadid jälgivad nüüd hoolikalt, kuidas Kanter kooskõlastab oma tegevust Khaniga.

Eelmisel aastal aitas Khan kirjutada hukkamõistva aruande USA kongressile. Selles leiti, et suured tehnoloogiafirmad on kuritarvitanud turuvõimu. Aruanne soovitas USA konkurentsiseadused ümber kirjutada.

Kanter töötas varasemalt ka FTC-s juristina.

"Loodan, et minu vaatenurk suurendab koostööd kahe agentuuri vahel," ütles Kanter.

Valge Maja konkurentsipoliitika nõunik on Tim Wu, kes on samuti suurte tehnoloogiafirmade kritiseerija.