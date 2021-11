Kohus ei andnud spordiklubi Spartale õiguskaitset

Sparta esitas kohtule esialgse õiguskaitse taotluse terviseameti ettekirjutuse kehtivuse peatamiseks kuni menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni, kuid halduskohus jättis 15. novembri määrusega taotluse rahuldamata.

Kohus märkis, et esitatud tõendite pinnalt tuvastati, et klubi isegi ei püüdnud korralduse ja ettekirjutuse nõudeid täita.

Kohtu hinnangul puudub klubil subjektiivne õigus nõuda, et tänases epidemioloogilises olukorras võimaldataks tal piirangutevabalt tegutseda. "Inimeste elu ja tervis ning tervishoiusüsteemi toimimine on sellised hüved, mille kaitsmine õigustab kaebaja majandustegevuse- ja ettevõtlusvabaduse piiramist," leidis kohus.

Kohus viitas määruses, et Sparta kliendid on pöördunud terviseameti poole ning viidanud õigusrikkumistele.

Lisaks selgitas kohus, et klubi ei saa esialgse õiguskaitse korras esindada kolmandate isikute ehk oma klientide õigusi, kes soovivad treenida, kuid kellel tõendi esitamine ei ole võimalik. "Sellised isikud peavad pöörduma ise oma õiguste kaitseks kohtusse," tõdes kohus.

Halduskohtu määrus ei ole jõustunud ning selle saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Halduskohtu määrus puudutas vaid esialgset õiguskaitset.

Sparta esitas halduskohtule kaebuse terviseameti 14. oktoobri ettekirjutuse ning 1. novembri korralduse tühistamiseks ja tasutud sunniraha tagastamiseks.

Samuti taotleb klubi valitsuse 23. augusti korralduse nr 305, 21. oktoobri korralduse 362 ja 28. oktoobri korralduse nr 373 osalise tühistuse tuvastamiseks või alternatiivselt nende korralduste osaliseks tühistamiseks.

Terviseamet tegi Sparta Spordiseltsile 14. oktoobril ettekirjutuse, millega kohustas koheselt täitma nakkusohu tõrjumiseks valitsuse korraldusega seotud nõudeid. Hiljem tuvastas amet, et klubi ei täitnud ettekirjutuse nõudeid ning 22. oktoobril rakendati spordiklubile 2000 eurot sunniraha, mille klubi ka tasus.

27. oktoobril saatis terviseamet Spartale teavituse, et alustab haldusmenetlust selle majandustegevuse peatamise või keelamise otsustamise osas ning 1. novembril tegi amet Sparta majandustegevuse peatamise otsuse.

Sparta juht Mart Kajari ütles kolmapäeval, et spordiselts läks ameti vastu kohtusse, kuna ei näe Sparta tegevuses mitte mingisugust ohtu inimeste tervisele.

"Meie hinnangul on terviseameti ettekirjutus ja Sparta majandustegevuse keelamine selgelt põhiseadusvastased, mistõttu peame nende vaidlustamist iseenesestmõistetavaks," kinnitas Kajari.

Kajari lisas, et treenimine on praegustes oludes parim võimalus oma tervist parandada. "Sparta 1800 ruutmeetrine jõusaal on Eesti suurim, ja seal on parimad tingimused tervislikuks treenimiseks," märkis ta.

Sparta muutis nime ja kutsub liikmeid taas trenni, kuid küsib tõendit

Neljapäeval teatas Sparta, et nüüd võimaldab Sparta Spordiseltsi liikmetele spordisaalide kasutamist samades ruumides tegutsev Kitseküla spordiklubi.

"Samas tuleb spordisaalide kasutamiseks kuni õiguslike asjaolude selgumiseni esitada Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusega nr 305 nõutud tõend," seisis spordiklubi kodulehel.