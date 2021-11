Välispoliitika ekspert: kasvav sõltuvus Hiina gaasiturust ohustab Venemaad

Gabujevi hinnangul teab Moskva, et EL tahab piirata gaasimonopol Gazprom mõjuvõimu Euroopas. Seetõttu vaatab Kreml rohkem ka Pekingi suunas, vahendas Financial Times.

Hiinat räsib energiakriis ning Peking tahab vähendada riigis ka söetootmist. Kreml tahab Hiina energiakriisi oma huvides ära kasutada.

Gazprom teatas oktoobris, et on lõpetamas Siberist Hiinasse suunduva gaasitoru lepingut. Projekti nimi on Power of Siberia 2. Eeldatavasti allkirjastatakse leping järgmise aasta alguses.

2019. aastal käivitati Vene ja Hiina vaheline Power of Siberia torujuhe. Gabujevi sõnul võib Power of Siberia 2 projekt kujutada EL-ile aga reaalset ohtu.

Power of Siberia kasutab kahte Ida-Siberi gaasimaardlat. Hiina on nende maardlate ainus turg. Seetõttu ei mõjuta torujuhe Euroopa gaasiga varustamist.

Power of Siberia 2 kasutab aga Jamali poolsaare gaasimaardlaid. Samade maardlate kaudu varustab Gazprom ka Euroopat.

"Hiinasse suunduv uus torujuhe annab Venemaale oma gaasivoogu mitmekesistada," ütles Gabujev.

Gabujevi hinnangul on Power of Siberia 2 projektil Venemaale pikemas perspektiivis ka negatiivsed tagajärjed. Moskva sõltuvus Hiina turust kasvab. Hiina aga mitmekesistab oma maagaasi impordi allikaid.

"Kui Peking ühel päeval soovib, et Venemaa lõpetaks India ja Vietnami relvadega varustamise, siis kuidas Moskva saab keelduda, kui Hiina turg on riigikassat täitev peamine tuluallikas?" küsis Gabujev.