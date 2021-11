Saksamaal tühistati COVID-19 tõttu jälle kuulus Müncheni jõululaat

"See on kurb uudis kõigile Müncheni elanikele ja eriti müügiputkade omanikele. Äärmuslik olukord haiglates ja nakatumiste kasv ei jäta paraku muud võimalust," ütles Müncheni linnapea Dieter Reiter.

Saksamaal on kokku umbes kolm tuhat jõuluturgu. Need on linnadele oluliseks sissetuleku allikaks. Kohalikud väikeettevõtted sõltuvad jõululaatadest kõige rohkem.

Saksamaa kantsler Angela Merkel kohtub neljapäeval liidumaade juhtidega, et kokku leppida uutes koroonapiirangutes. Saksamaal on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud 68 protsenti elanikkonnast, vahendas Deutsche Welle.

Neljapäeval puhkes parlamendis suur vaidlus, kus valitsuse moodustamise kõnelusi pidavad erakonnad esitasid uue eelnõu, mis peaks vahetama välja 25. novembril aeguva hädaolukorra seaduse.

Merkeli kodupartei nõuab aga hädaolukorra meetmete pikendamist. CDU parlamendisaadik Stephan Stracke süüdistas järgmist koalitsioonivalitsust esimese vea tegemises.

"Juhtumite arv kasvab ja te vähendate piiranguid. See on viga. Teil pole pandeemia jaoks plaani," ütles Stracke.

Poliitiline tüli võib tuua kaasa viivituse täiendavate koroonapiirangute rakendamises.