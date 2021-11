Rahvusvahelised pakid ei pruugi enam jõuludeks kohale jõuda

Jõulud on Omnivasse kohale jõudnud, ütles ettevõtte ärikliendi segmendijuht Evert Rööpson "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul ei pruugi kõik rahvusvahelised pakid enam kohale jõudagi. "Kui me räägime rahvusvahelistest e-poodidest, näiteks AliExpressist, siis tasuta tarnet enam ei soovitaks valida. /.../ Kui valida, siis peaks kindlasti eelistama AliExpressi standard shipping'ut, siis on veel head võimalused, et pakk jõuab enne jõule kohale," ütles Rööpson.

"Kes tahab endale jõulukinke tellida Aasiast tellida või kolmandast riigist väljastpoolt Euroopa Liitu, siis täitsa reaalne on, et saab munadepühaks kätte," tõdes e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

Eesti suurimate veebipoodide Kaup24 ja Hansaposti ühises kaupluses on jõulumüük samuti hoogu võtmas. Hansaposti kinnitusel ostetakse kosmeetikat, parfüüme, kodukaupu ja muid jõuludel kaubaks minevat kraami.

Praegu ongi õige aeg jõulukinke soetada, sest mida lähemale pühadele, seda rohkem on kauplustes sagimist ning pikemaks muutuvad ka järjekorrad paki kätte saamiseks.

"Nädal enne jõule on kindlasti siin väga palju inimesi, kes juba paki järjekorras seisavad ja oma pakki kätte tahavad saada, aga kindlasti on siin ka neid, kes ostavad kohapealt kaupa," ütles Hansaposti turundusosakonna juht Maris Kivi.

Igal aastal suurendavad jõuluostud tavamüükide arvu ligi 50 protsenti ja ostud sooritatakse enamasti just viimasel hetkel.

Pandeemiaolukorrast tulenevalt eelistatakse rohkem veebipoest tellimist, kuid sealjuures tuleb silmas pidada kahte peamist soovitust.

"Üks oleks võib-olla see, et vaata e-poodi, kellel oleks ka füüsilised poed olemas. Kui sellel e-poel on ka füüsilised poed, siis tal reaalselt on see kaup olemas. See on võib-olla üks soovitus. Ja teine asi, vaata, et kindlasti kauba puhul näitaks, et kaup on laos," selgitas Väät.

Tema sõnul saab niimoodi paremini veenduda, et tellitud kaup lühikese tarnega kohale jõuab.