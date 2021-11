Saksamaa kehtestab tervishoiutöötajatele kohustusliku vaktsineerimise

"Me peame kaitsma kõige haavatavamaid rühmi," teatasid liidumaade juhid avalduses ja lisasid, et kõik selliste institutsioonide nagu haiglate või vanade- ja hooldekodude töötajad ning kodusid külastavad hooldajad peavad olema vaktsineeritud.

Lisaks hakkab Saksamaa nõudma koroonapassi ühistranspordis ja töökohal.

Passi on edaspidi vaja ka massiüritustel ning kultuuri- ja spordirajatistes piirkondades, kus haiglas on viimase seitsme päeva jooksul olnud üle kolme koroonahaige 100 000 elaniku kohta. Alla kolme on praegusel hetkel ainult Hamburgis, Alam-Saksis, Schleswig-Holsteinis ja Saarimaal.

Saksamaa kehtestab nakkuste arvu kiire tõusu pidurdamiseks ühtlasi uued karmid piirangud vaktsineerimata inimestele.

"Niinimetatud "2G" reegel, mille alusel lubatakse sisse vaid vaktsineeritud ja viirusest tervenenud inimesed, hakkab kehtima piirkondades, kus haiglaravil viibib rohkem kui kolm koroonapatsienti 100 000 elaniku kohta," seletas Merkel.

"Reegel kehtib ka suursündmustel ning kultuuri- ja spordiasutustes. Peame kiiresti peatama nakkuste hüppelise kasvu ning intensiivravi voodikohtade hõivatuse," lisas kantsler.