Uueks kaitsevalmiduse asekantsleriks saab Lauri Abel

"Julgeolekuolukord meie piirkonnas on keeruline ning kaitsevalmiduse ning kaitseväeteenistuse korraldamine on seejuures kindlasti võtmetähtsusega valdkonnad. Sisulist sisse elamise aega uuele asekantslerile anda pole võimalik, aga Lauri Abeli taust ja põhjalik ettevalmistus annavad mulle täie kindluse, et oleme keerulisel ajal leidnud tugeva juhi," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Kolonelleitnant Lauri Abelil on ligi 25-aastane kogemus kaitsevaldkonnas. Praegu teenib ta kaitseväe 2. jalaväebrigaadi staabiülemana, kus tema ülesandeks on muu hulgas lahinguvalmiduse tagamine.

Enne teenistusse asumist 2. jalaväebrigaadis teenis kolonelleitnant Abel staabiohvitserina NATO Kirdediviisi juures, kus ta osales praegu Balti riikides ja Poolas paiknevate NATO lahingugruppide kontseptsiooni väljatöötamises ja tööle rakendamises ning koordineeris suhtlust erinevate NATO staapidega.

Abelil on kogemus ka Kaitseliidust, kus ta 2013. aastast kuni 2016. aastani teenis Kaitseliidu Tallinna maleva pealiku ja Põhja Maakaitseringkonna ülemana. Ta on teeninud ka Kaitseväe Peastaabi operatiivjaoskonna ülemana ning töötanud erinevatel ametikohtadel kaitseministeeriumis ja kaitseväes. Samuti on ta aastatel 2005-2006 osalenud välismissioonil Afganistanis.

Abel on lõpetanud Ameerika Ühendriikide maaväe juhtimise ja staabikolledži vanemstaabiohvitseri kursuse ja omandanud sõjalise hariduse Kaitseväe Akadeemias Tartus. Abel asub tööle esimesel võimalusel.

21 aastat kaitseministeeriumis töötanud Meelis Oidsalu teatas tänavu septembris ootamatult, et lahkub asekantsleri kohalt. Põhjenduseks tõi Oidsalu, et tal puudus riigisekretäriga ühistel väärtustel baseeruv partnerlus ja tema ametikohal nii tulemuslikult tööd teha ei saa.