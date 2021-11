Rahanduskomisjoni juhiks saab Andrei Korobeinik

"Ta tunneb majandust ja rahandust väga hästi. Ta on ise ettevõtteid üles ehitanud ja olnud selles edukas. Nii, et tema pädevus on tema puhul argument," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ERR-ile.

Rahanduskomisjoni esimehe koha vabastas Erki Savisaar, kes siirdus riigikogust tööle keskkonnaministriametisse. Keskkonnaministri ametist aga lahkus sel nädalal Tõnis Mölder, kes põhjendas tagasiastumist tervise- ja pereteemadega.