Riigikogu otsustab katuseraha kasutamise esmaspäevaks

"Riigikogulased saavad ettepanekuid raha kasutamiseks esitada hiljemalt esmaspäeva jooksul. Siis need vaadatakse üle, kontrollitakse, kas need vastavad nendele kokkulepetele. Kui ettepanekud tingimustele ei vasta, saadetakse need fraktsioonile tagasi," ütles Kokk ERR-ile.

"Kokku on lepitud, et ettepaneku summa ei saa olla väiksem kui 5000. Need mittetulundusühingud, sihtasutused, kellele regionaalsete investeeringute rahasid soovitakse jagada, peavad olema tegutsenud vähemalt juba teist aastat. Eelmise aasta majandusaasta aruanne peab olema neil esitatud. Nad ei saa olla uued asutused. Raha saab kasutada, kas investeeringuteks või tegevustoetuseks," loetles Kokk tingimusi.

Seekord läheb riigikogulaste vahel jagamiseks kolm miljonit eurot, millest iga riigikogu liikme peale on ette nähtud 30 000 eurot.

Kokk ütles, et tema teada ei ole hetkel ühtegi erakonda, kes on öelnud, et nad loobuvad katuseraha jagamisest.

Koka sõnul teevad Isamaa saadikud reedese päeva jooksul oma otsused.

Ka keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et esitab fraktsiooni liikmete laekunud ettepanekud reedel rahanduskomisjonile.

Läbipaistvuse suurendamiseks peaks sel aastal katuserahade taotluse juures välja toodava ühingu taga olema ka konkreetse ettepaneku teinud parlamendisaadiku nimi.