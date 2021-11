Times: veebikaubandus räsib Pariisi raamatukaupmehi

Pariisi raamatumüüjate ühingu esimehe Jerome Callais'i sõnul võib tema elukutse e-kaubanduse tõttu peagi kaduda.

"Meie peamine probleem on e-kaubandus. Enne, kui inimesed tahtsid osta raamatut, tulid nad siia sirvima. Nüüd istuvad nad kodus arvuti taha ja tellivad kõik sealt," ütles Callais.

Callais alustas raamatute müüki 30 aastat tagasi, kuulsa Pont Neufi silla kõrval. Samas piirkonnas tegutses veel 240 raamatute müügiletti. Enamus müügikohtadest on tänapäeval suletud, teatas The Times.

"Ainult üks viiendik kioskitest on nädala sees avatud," ütles Callais.

Callais'i sõnul vajavad nad rohkem tuge Pariisi linnavalitsuselt.

"Nad peavad korraldama reklaamikampaaniad ja paigaldama uue tänavavalgustuse. Me oleme Pariisi monument ja nad peavad andma meile sobivad tingimused," ütles Callais.

Raamatumüüjad on Seine'i jõe juures tegutsenud juba 450 aastat.

"Kas te kujutaksite Pariisi ette ilma meieta? See oleks nagu Veneetsia ilma gondoljeerideta. Me peame tegutsema kohe, et meie äritegevus ei kaoks, sest kui me viivitame, siis on juba hilja," ütles Callais.

Callais meelitab kliente ka isetehtud loosungitega.

"Lugemine teeb teid vähem rumalamaks," teatab üks loosung.

"Lugege raamatuid! Nii ei hakka te uskuma kõiki sotsiaalmeedia postitusi," teatab teine loosung