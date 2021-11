Soomes purustab koroonasse nakatumine rekordeid

Soomes on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritute osakaal ühiskonnast tõusnud üle 80 protsendi, kuid viirus jätkab levikut eeskätt vaktsineerimata elanike hulgas. Neljapäeval teatati tuvastatud nakkusjuhtude uuest ööpäevasest rekordist.

1259 uut nakatumist ööpäevas - nii palju pole Soomes tuvastatud koroonaviirusega nakatumisi kogu koroonapandeemia jooksul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viirus levib nüüd peamiselt vaktsineerimata 15 protsendi hulgas. Enim nakatumisi leitakse vanuserühmast 10-19, sellele järgnevad alla kümneaastased lapsed.

Suurim risk haiglasse sattuda on aga vaktsineerimata täiskasvanutel. "Vaktsineerimata inimestel on 19-kordne risk sattuda haiglaravile ning koguni 33-kordne risk sattuda intensiivravisse," ütles Soome tervishoiuinstituudi projektijuht Anna Katz.

Viiruse levikust hoolimata on Soome haiglad saanud koroonaviirusega nakatunute ravimisega hakkama muud ravitegevust piiramata.

"Me oleme suutelised ilma muu ravi häirumiseta ravima ajutiselt 40-50 intensiivravipatsienti. Neid on tükk aega olnud 30-35. Tervishoiupiirkonnad on koroonapatsiente ka aktiivselt omavahel jaganud," ütles Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi peaspetsialist Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Soome haiglates on 299 koroonaviirusega nakatunut, neist intensiivravil 38. Koroonaviiruse levik Eestis on seega nii absoluut- kui ka suhtarvude poolest laialdasem kui neli korda suurema elanikkonnaga Soomes.

Läinudkevadiste reisimispiirangute taastamist siiski praegu silmapiiril ei ole. Kui teema peaks valitsuses kerkima, kavatseb vähemalt üks minister sellele raudselt vastu seista.

"(Reisimispiiranguid) ei tohi kasutusele võtta. Vastupidi, me peame vaktsineerimist tõhustama, koroonapassi kasutust laiendama ning sedakaudu olukorda ohjeldama," ütles majandus- ja ettevõtlusminister Mika Lintilä.

Koroonapassi nõue võimaldab ka restoranidel, baaridel ja ööklubidel vältida 50-protsendilist täituvuspiirangut ning alkoholimüügi lõpetamist südaööl.