Nädalavahetus algab tormiselt

Laupäeva öö on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hooti vihma ja lörtsi. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning tugevneb 7 kuni 13, puhanguti kuni 20, rannikul puhanguti 25, saartel ja looderannikul kuni 30 meetrini sekundis. Temperatuur jääb 0 kuni +6 kraadi juurde, enne südaööd on kohati veel ka 10 kraadi, vahendas "aktuaalne kaamera".

Hommikul on nii selgemat taevast kui ka pilvelaamu, sest loode poolt alates sajuvõimalus väheneb. Ida-Eestis on veel üksikuid sajuhooge. Puhub tugev loodetuul, puhanguid on sisemaal kuni 17, rannikul kuni 25 meetrit sekundis. Termomeetril on 1 kuni 7 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ja kohati sajab vähest vihma. Puhub loode- ja läänetuul 7 kuni 11, puhanguti 15, rannikul 8 kuni 14, puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on kõige rohkem 8 kraadi ja sedagi just läänepoolses osas.

Pühapäeval kandub meieni jahedamat õhku ja kohatised sajuhood tulevad nii vihma kui lörtsi, õhtul ka lumena. Uuel nädalal on miinuskraade juba rohkem, kuigi päevasel ajal suudab temperatuur veel plusspoolele tõusta. Kui esmaspäev tuleb olulise sajuta, siis edasi kisub taaskord vihma-lörtsiseks.