Politsei tegi Rotterdamis koroonarahutustel hoiatuslaske

"Meeleavaldus, mis algas õhtul kell 20 Coolsingelil, muutus rahutusteks. Mitmes paigas tehti lõkkeid, lasti ilutulestikurakette ja politsei tegi mitu lasku," ütles Rotterdami politsei Twitteris.

Politsei teatas hiljem, et tulistamise tagajärjel on "vigastusi".

"Tehtud laskudega seoses on vigastusi," ütles politsei avalduses ja lisas, et protestijate vastu kasutati ka veekahurit.

Vähemalt üks politseiauto pandi põlema, süüdati ka mitu elektrilist tõukeratast.

Hollandi meedia teatel osales rahtustes mitusada inimest.

Kohalikud võimud andsid välja erakorralise määruse, keelates inimestel piirkonnas koguneda.

"See on väga tõsine olukord, mis nõuab kõrgeima prioriteediga tegutsemist. Seetõttu oli vaja anda välja see erakorraline määrus, et hoida avalikku korda ja kaitsta inimeste turvalisust," ütles linnavalitsus.

Rahutuste tõttu suleti ka Rotterdami peamine raudteejaam.

Holland taaskehtestas koroonapiirangud 12. novembril. Koheselt puhkesid meetmete vastaste ja politsei vahel kokkupõrked.