Rahasadu põhjustas California maanteel kaose

Seni teadmata põhjusel oli maanteel liikunud soomusveoki tagauks lahti paiskunud ja sealt hakkas välja kukkuma kotte sularahaga, mida varsti oli kõikjal.

Raha järele sööstnud autojuhid põhjustasid liikluskaose.

"Inimesed peatusid sõiduradadel, blokeerides need täielikult, ja hakkasid raha korjama," rääkis politsei esindaja.

Maksejõu paranemine oli vähemalt ausate kodanike jaoks ajutine, sest politsei nõuab raha tagastamist.

"Kui veokilt hakkaks kukkuma telereid, ei tohiks neidki niisama lihtsalt endale võtta," lausus California maanteepolitsei pressiesindaja Jim Bettencourt usutluses kohalikule ajalehele.

"Me teeme koostööd Föderaalse Juurdlusbürooga (FBI), see on ühisuurimine, ja kui te korjasite üles raha, siis ma soovitan tungivalt tuua see viivitamatult CHP kontorisse, sest meil on tõendeid rohkesti," lisas ta.

Politsei teatel on osa rahast praeguseks juba tagastanud.