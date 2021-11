Tallinnas saab vaktsineerijaid kutsuda koju ka nädalavahetusel

Tallinnas saab nüüd kutsuda vaktsineerijad koju ka nädalavahetusel. Vaktsineerijad ütlevad, et palju on neid, kes tahavad teha päris esimest vaktsiinisüsti.

Brigaadil, kes kodus vaktsineerimas käib on ühe inimese peale arvestatud piisavalt aega, et selgitada, vastata küsimustele ja jälgida vaktsineeritu tervist. Vaktsineritakse Moderna ja Pfizeri vaktsiinidega.

"Inimesed tõesti ootavad meid oma kodudesse ja kõik on väga toredad ja viisakad olnud," ütles assistent Stefan Hein.

"Tavaliselt küsitakse, kumb vaktsiin on ikkagi parem. Millised kõrvaltoimed võivad tekkida tavaliselt," rääkis pereõde Evelin Trusova. Kõige populaarsem küsimus on Trusova sõnul praegu olnud, kas huvilisi on vähe või palju.

Tallinna linn käivitas koostöös erameditsiiniteenuse osutaja Confidoga kodusvaktsineerimise teenuse 8. novembril. Selgus, et linnas on palju selliseid inimesi, kes kas oma haiguse, vanuse või mõne muu põhjuse tõttu ei saa vaktsineerima minna ja sooviksid seda teha kodus.

"Esimese päevaga oli terve esimene nädal broneeritud. Seega tänaseks oleme lisanud lisabrigaadi. Kokku on nüüd neid vaktsineerimisbrigaade kolm. Alustasime kahe brigaadiga ja lisasime ka nädalavahetuse," rääkis Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

Üks brigaad vaktsineerib tööpäeva jooksul 10 kuni 12 inimest.

"Kuna sõitmine võtab aega, siis on kõik protseduurid, kohapeal ootamine, jälgimine. Kirjas on meil peaaegu 600 inimest, kes soovivad ennast kodus vaktsineerida," rääkis Beškina.

Tallinnas on lisaks kodusvaktsineerimisele avatud ka kaheksa vaktsineerimise ja nõustamise keskust. Beškina ütles, et paljudele meeldib kodulähedane võimalus, kus ei pea aega ette kinni panema.