Kaitseliitlased matkavad etapikaupa läbi Lääne maleva vastutusala

Laupäeval läbiti teekonna kolmas lõik.

Matka kolmas etapp algas laupäeva varahommikul, linnulennult viis kilomeetrit Risti alevikust lõuna pool, enne kui valgeks läks. Maleva vastutusala piiri pidi kulgeva matka mõte sündis 1930. aastatel piirivalve ja kaitseliidu poolt algatatud ideest suusatada ümber Eesti.

"Siis tekkis mõte, et äkki seda teha siis mingisuguses formaadis ka siis, kui meil lund enam ei ole, teha siis seda kõndides. Et siis kõigepealt enne, kui me hakkame suurema ambitsiooniga seda ümber Eesti tegema koostöös erinevate ringkondade ja teiste malevatega, siis katsetame seda siis ümber oma kodumaleva vastutusala," rääkis kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu malevkonna liige Ivari Rahula.

Ligi 30 kilomeetri pikkune etapp viis matkajad lõpuks Kasari jõe lähedale, kus kuu aja pärast starditakse juba järgmisele lõigule. Õnneks ilm laupäevast etappi ei takistanud.

"Tuuline küll on veidi, aga ega see meid ei heiduta, me oleme harjunud sellise ilmaga, mis on veidi ehk mitte just parim," rääkis kodutütar Henrieth Kampmann.

Vahepeal kerkis taevalaotusse isegi vikerkaar. Rännaku ajal püütakse hoida piirile võimalikult lähedale kuid mõnel pool tuleb siiski teha väikseid põikeid, et vältida talunike põldude ületamist. Ivari Rahula sõnul on ettevõtmine näide vabatahtlikust pealehakkamisest, sest kaasa löövad kaitseliidu erinevate allorganisatsioonide liikmed.

Retkega liitus laupäeval ka neid, kes varem osalenud pole. "Väga äge on, sest see etapp on meile esimene sellest väga toredast retkest," ütles kodutütar Karen Loorens.

Sügisel Loode-Eestis Soome lahe ääres alanud umbes 400-kilomeetrise matka etapikaupa läbimisega plaanitakse jõuda ühele poole järgmise aasta juuli alguses.