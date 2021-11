Tuul on aeglaselt nõrgenemas, öökülm teeb teed libedaks

Tuul on aeglaselt nõrgenemas, aga märjad ja niisked teelõigud muutuvad ööl vastu pühapäeva libedaks. Pühapäeval on sooja oodata üks kuni kuus kraadi.

Laupäeval jõudis Venemaale kaheosaline madalrõhuala, mis muutis ilma tuuliseks pea kõikjal Põhja- ja Ida-Euroopas. Mitmel pool sadas, laialdasemalt oli sajuhooge Norras ja Skandinaavia lõunaosas ning Soomes.

Pühapäeval eemaldub madalrõhkkonna kese Uuralite suunas ja Skandinaaviasse laieneb kõrgrõhuala kirdeserv. Madalrõhuala serva mööda saabub külmem õhumass ja nii sajab Skandinaavias ning Soomes kohati lund ja lörtsi, Baltimaades ja Läänemere lõunakaldal vihma ning lörtsi. Õhtupoole on ka Põhja-Eestisse mõnele poole lund oodata.

Öö vastu pühapäeva tuleb muutliku pilvisusega, seega mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Tuul on sisemaal läänekaarest 2-8 meetrit sekundis, saartel ja rannikul puhub lääne- ja loodetuul 6-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja pärast keskööd vähehaaval nõrgeneb. Temperatuur on idas -2 kraadi kuni +5 kraadi läänes.

Pühapäeva hommik tuleb valdavalt pilvine. Ida-Eestis sajab kohati lörtsi ja lund, Virumaa rannikul ka vihma. Läänekaare tuul puhub 3-8, saartel ja rannikul valitseb loodetuul 4-9, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Ida pool on veel miinuskraade, samas kui tuulepealsel rannikul on sooja kuni 5 kraadi.

Päeval on siin-seal selgimisi, aga mitmel pool sajab hooti vihma ja lörtsi, Põhja-Eestis ka lund. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, rannikul puhanguti 12, õhtupoole tugevneb loode- ja põhjatuul 6-11, rannikualadel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis.

Sooja on päeval 1 kuni 6 kraadi. Õhtuks taevas paljudes kohtades selgineb ning temperatuur langeb alla 0 kraadi.

Uuel nädalal on lumesajuhooga ning esmaspäeval on rohkem miinuskraade, kuigi öine temperatuur jääb ka järgnevatel nädalapäevadel rohkem miinusesse. Nädala esimeses pooles on pilvisus muutlik, seega võib ka päikest näha. Neljapäeval praeguse seisuga pilvisus tiheneb ja tõenäolisemalt sajab just vihma.