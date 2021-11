Piirivalvurid tabasid Setomaal salakaubavedaja

Öösel kella kolme paiku tuvastasid piirivalvurid, et Setomaa vallas Kostkova küla lähedal piirialal ületas ebaseaduslikult piiri inimene, kes kandis seljas kaht kasti.

Sündmuskohale reageerisid piirivalvurid, koerapatrull ja droonimeeskond, kes leidsid piirialalt ebaseaduslikule piiriületusele viitavad jäljed ning peagi peeti kinni ka salakaubaveos kahtlustatav mees.

Kahtlustatav on Eesti kodanik, kes on varasemast juba piirivalvuritele tuttav. Ta viidi arestimajja ning juhtumi kõigi üksikasjade selgitamiseks alustati menetlust, mida viib läbi maksu- ja tolliamet.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu märkis, et piirivalvurid tuvastasid oma tavapärase töö käigus piiriületuse kohas, kuhu piiritaristu või teiste tõkete rajamisega ei ole veel jõutud. "Võimalik, et salakaubavedaja lootis ekslikult sellele, et saab antud piirilõigus mingil moel piirivalvuritele märkamatuks jääda. Piirivalvuritel on aga silmad ja kõrvad kõikjal ning nii tuvastati rikkumine ja tabati salakaubavedaja kiiresti," lisas ta.

"See on ilmekas näide, et nii üksiku piiririkkumise kui ka näiteks sisserände tõkestamiseks on vaja ennekõike infot piiril toimuvast ja piirivalvureid, kes olukorrale reageeriks. Füüsilised tõkked toimivad eelkõige viivitusena ega hoia lõpuni ära iga tahtlikku piiriületust, sest piiriüleseks kuritegevuseks otsitakse aina uusi viise. Seepärast on tähtis välja ehitada kogu riigipiiri taristu, mis aitab piirivalvuritel vahejuhtumitele senisest veel kiiremini reageerida. Samuti saada igal hetkel sajaprotsendiline ülevaade piiri igas punktis toimuvast," selgitas Saarepuu.

Sel aastal on piirivalvurid kagupiiril avastanud 50 inimest, kes panid toime ebaseadusliku piiriületuse. Neist enamus olid Eesti kodanikud, kes veetsid piiriala lähistel vaba aega ning panid ebaseadusliku piiriületuse toime eksitusest. Lisaks avastati kuus salakaubavedajat ning viis ebaseadusliku rändega seotud välismaalast.