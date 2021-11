Tallinna kodututest on suur osa lasknud end vabatahtlikult vaktsineerida

Tallinna kodututest on suur osa lasknud ennast vabatahtlikult vaktsineerida. Eraldi ruumid on olemas ka nendele, kes on viirusesse nakatunud. Viimaste andmete järgi on Tallinnas veidi rohkem kui 800 kodutut, kellest tänavakodutuid on 80 ringis.

Galina on elanud koos oma kahe ja poole aastase pojaga Varre tänava majutusüksuses vähem kui pool aastat. Ta räägib, et teeb väiksemaid tööotsi, käib koristamas.

Galina ütleb, et viiruse ohule ta ei mõtle. "Ma kannan maski, ma olen vaktsineeritud. Ma lasin end vabatahtlikult vaktsineerida. Ma ei pea muretsema, et pole vaktsiini tehtud või muu asja pärast," rääkis ta.

Tallinna sotsiaaltöö keskuse direktor Kersti Põldemaa sõnul on Paljasaare ja Kuge üksustes praktiliselt kõik vaktsineeritud.

"Loomulikult meie kliendid ju vahetuvad, tulevad uued. Siis nendega hakkab jälle otsast peale see heas mõttes mõjutamine. Aga üldiselt on meie kliendid üle 70 või 80 protsendi vaktsineeritud," rääkis Põldemaa.

Üksustes suuri haiguskoldeid olnud pole, on olnud üksikuid haigestunuid nii klientide kui töötajate hulgas, ütles Põldemaa. Varre üksuses on üks tuba hoitud haigestunud tänavakodutute jaoks, kes on tulnud öömajja peavarju saama. Uutele tulijatele tehakse test.

"Kui juhtub, et on positiivne siis tõepoolest kui tema on selles omas üksuses siis seal on võimalik teda isoleerida omaette tuppa. Aga kui ta on öömaja klient ja juhtub, et seal on positiivne, siis me suuname ta siia," rääkis Põldemaa.

Tallinna sotsiaaltöö keskuse üksustes elavate oma koduta inimeste ühised suuremad tegevused on praegu koroona leviku tõttu peatatud, ütles Põldemaa, kes loodab, et jõulude ajal ehk saab juba midagi ühiselt ette võtta