Uus nädal toob talvisema ilma ja libedad teed

Järgnevatel päev on ilm sagedalt muutuv ja toob endaga kaasa libedad teed. Esmaspäeval on kohati oodata lume- ja lörtsihooge, temperatuur ulatub -3 külmakraadist 3 soojakraadini.

Eesti jäi täna Venemaale eemalduva madalrõhuala tagalasse, kus külm põhjavool asendas loodest kagu suunas liikuvad vihmahood lörtsi ja lumega. Päeva peale avaldas survet kaugel Atlandil olev kõrgrõhuala: tuul tugevnes ning ilm läks põhja poolt selgemaks. Õhk on praegu kiirelt külmenemas.

Esmaspäeval kujundab Eesti ilma Skandinaaviast üle Läänemere ida-kagu suunas leviv lauge kõrgrõhuhari, mille all on hommik mitmel pool selge ja karge, vaid rannikul on pilvisem ning sajab veidi lund ja lörtsi. Päeva peale saabub merelt niiskemat õhku juurde ning lume- ja lörtsihood jõuavad ka sisemaale. Õhtu poole annab saarte piirkonnas tugevnev tuul ning enam pilve kiskuv taevas märku aktiivse madalrõhkkonna tulekust.

Ööl vastu esmaspäeva taevas selgineb. Öö hakul sajab mõnel pool hooti lund ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikualadel puhanguti 15-18 meetrit sekundis, pärast keksööd nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -6 kraadini, tuulele avatud rannikul on sooja kuni 3 kraadi. Teed muutuvad libedaks.

Hommikul on rannikul kohati lume- ja lörtsihooge. Loode- ja põhjatuul ulatub 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kraadist sisemaal kuni 3 soojakraadini saarte rannikul. Libedaid teid on üle terve maa.

Esmaspäeva päev tuleb läänest itta liikuvate lume- ja lörtsihoogudega. Õhtul läheb lääne poolt alates pilve. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, õhtul tugevneb saartel ja rannikul edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist sisemaal kuni 3 soojakraadini saarte rannikul.

Teisipäeva öösel levib lörtsi- ja lumesadu saartelt mandrile ning läheb hommikul Lääne-Eestis üle vihmaks. Pärastlõunal sadu harveneb. Õhutemperatuur on öösel -6 kraadist Ida-Eestis 3 soojakraadini saartel, päeval tõuseb temperatuur -1 kraadist 4 kraadini.

Kolmapäeval liiguvad mitut sorti sajuhood peamiselt üle Põhja- ja Ida-Eesti. Öö on veel miinuskraadides, päeval juba kõikjal plusskraadides. Ka neljapäev tuleb soojem ning päeval vihmane. Reede päeval leiab aset taas külmenemine.