"AK. Nädal" uuris, kuidas Eestis Kontaveidile kaasa elati

"Aktuaalne kaamera. Nädal" küsis inimestelt, kuivõrd nad on meie esitennisistile viimasel ajal kaasa elanud ja milliseid emotsioone on see neile andnud.

Kontaveit jõudis välja WTA aastalõputurniiri finaali ja lõpetas aasta maailma seitsmenda reketina.

Vaatamata finaali kaotusele, pani Anett Kontaveit eestlased nädalaks ajaks ühes rütmis hingama. Mis aga ikkagi on see, mis paneb inimesed arginädala keskel vabatahtlikult oma unetunde loovutama ja teisel pool maakera toimuvaid tennisematše vaatama?

Ragnar Kaasik käis Anett Kontaveidi finaalmängu vaatamas koos ühe tennisesõprade perega, kes oma elurütmi sel nädalal Mehhiko aja järgi seadis.