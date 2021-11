Sudaani juhid leppisid kokku tsiviilvõimule ülemineku jätkamises

Hartumi presidendipalees allkirjastatud 14-punktine lepe taastab Hamdoki volitused peaministrina ning kohustab vabastama riigi tsiviiljuhid.

Ent meeleavaldused riigis jätkusid ning üks teismeline sai nende käigus ka surma. Tuhanded protestijad avaldasid oma vastuseisu kokkuleppele, skandeerides "Ei sõjaväe võimule!" ja nõudes relvajõudude täielikku taandumist valitsusest.

Hartumi kaksiklinnas Omdurmanis sai surma 16-aastane poiss ning ühtekokku on nüüd kuutagusest riigipöördest saadik hukkunud meelevaldustel 41 inimest. Mitu inimest sai kokkupõrgetes julgeolekujõududega vigastada.

Kindral Burhan ilmus Hartumi presidendipaleesse televisioonis üle kantud tseremooniale koos nädalaid kestnud koduaresti järel kurnatud moega peaministri Hamdokiga.

Leping, milleni jõuti kriisikõnelustel Sudaani, ÜRO, Aafrika ja lääneriikide esindajatega, taastab ametlikult ülemineku tsiviilvõimule, mille vaesuses vaevlevas Aafrika riigis 25. oktoobri putš rööbastelt tõukas.

Selles öeldakse, et Burhani otsus vabastada üleminekupeaminister oma kohustest "on tühistatud".

Lepinguga vabastatakse kõik poliitvangid ja alustatakse taas habrast üleminekuprotsessi täieliku demokraatia suunas, mis sai alguse 2019. aastal kauaaegse autokraatse valitseja Omar al-Bashiri kukutamisest.

Hamdok kiitis rahvast, mis ta valitsusse tagasi tõi ja ütles, et peamine prioriteet on nüüd verevalamise peatamine. "Me anname valiku selle üle, kes Sudaani valitseb, selle tugevale rahvale," lausus ta.

Burhan tänas Hamdokki tema teenistuse eest ja lubas, et üleminekuprotsessi osana korraldatakse "vabad ja läbipaistvad valimised".

"Ta oli meiega kannatlik, kuni me selle hetkeni jõudsime," ütles Burhan enne, kui koos ametisse ennistatud peaministriga fotograafide ette astus.

Saavutatud kokkulepet tervitasid Aafrika Liit, ÜRO, USA, Rootsi, aga ka Saudi Araabia ja Egiptus, kellel on Sudaani sõjaväega tugevad sidemed.

Aafrika Liit nimetas seda "tähtsaks sammuks põhiseadusliku korra naasmisel".

USA välisminister Antony Blinken kirjutas Twitteris, et kõnelused olid "julgustavad", kuid ärgtas julgeolekujõude hoiduma ülemäärasest jõukasutusest rahumeelsete protestijate vastu.