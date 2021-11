USA, Austraalia ja Suurbritannia sõlmisid tuumaallveelaevaleppe

Kaitseminister Peter Dutton allkirjastas USA ja Briti diplomaatidega lepingu, mis võimaldab vahetada tundlikku "mereväe tuumajõuseadmeid puudutavat teavet" nende riikide vahel.

Tegemist on esimene tehnoloogiaalase lepinguga, mis avalikult allkirjastati pärast seda, kui kolm riiki teatasid septembris kaitseliidu AUKUS moodustamisest, et tulla toime strateegiliste pingetega Vaikse ookeani piirkonnas, kus Hiina ja USA rivaalitsemine kasvab.

"Leping võimaldab koostööd, mis parandab veelgi meie vastastikust kaitsevõimet," ütles USA president Joe Biden reedeses avalduses enne allkirjastamistseremooniat Canberras, kus lisaks Duttonile osalesid USA ajutine asjur Michael Goldman ja Briti saadik Victoria Treadell.

AUKUS-lepe lubab Austraalial hankida Ühendriikidelt kaheksa tipptasemel tuumaallveelaeva. Samuti näeb see ette küber-, tehisintellekti, kvant- ja täpsustamata merealuste võimete jagamise.

Leping on vihastanud Hiinat, kes kirjeldab seda kui piirkonna stabiilsuse "äärmiselt vastutustundetut" ohustamist.

Samuti on see vihastanud Prantsusmaad, kes avastas viimasel hetkel, et tema enda diiselelektriliste allveelaevade leping Austraaliaga, mille väärtuseks hinnati hiljuti 90 miljardit Austraalia dollarit (65 miljardit dollarit), on tühistatud.

Austraalia peaminister Scott Morrison ei vabandanud oma teguviisi pärast lepingutega tegelemisel, kinnitades, et see oli riiklikes huvides.

Biden üritas Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga oktoobris kohtudes suhteid siluda, rõhutades, et Ühendriigid olid olnud "kohmakad" allveelaevalepe sõlmimisel Austraaliaga.