Maanteedel hakkavad kehtima talvised piirkiirused

Teisipäevast hakkab transpordiamet eemaldama riigiteedel suviseid suurima lubatud sõidukiiruse 110 km/h liiklusmärke. Kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspiiranguna kehtima 100 km/h, mujal on suurimaks lubatud sõidukiiruseks 90 km/h.

"Kindlasti tuletame liiklejatele meelde, et suurim piirkiirus ei ole kohustuslik. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus," ütles transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuse juhataja Siim Vaikmaa.

Vaikmaa märkis, et talviste teeolude puhul tuleb meeles pidada, et möödasõit võib võtta oluliselt rohkem aega ja kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, tuleks ohtlikku manöövrit vältida. "Ka 2+2 teedel võib möödasõidu sooritamisel teekatte libedus erinevatel sõiduradadel olla erinev," ütles Vaikmaa.

Kiiruspiirang 100 km/h jääb kehtima 2+2 teedest Tallinna ringteel, Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva maantee osadel lõikudel. Neil lõikudel, kus on suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetusteks, jäetakse talveks kiirus 90 km/h.

Valgel ajal jääb heade sõidutingimuste korral transpordiametile õigus ka talveperioodil Tallinna–Pärnu maantee Laagri–Ääsmäe lõigul ja Tallinna–Tartu maanteel Kose–Võõbu lõigul tõsta muutteabega liiklusmärkidega lubatud sõidukiirus kuni 110 km/h.

Talveks jääb kehtima 110 km/h piirkiirus kokku 36 kilomeetril ja 100 km/h kokku 115 kilomeetril.

Ohutult sihtpunkti jõudmiseks tuleb valida teeoludele vastav sõidukiirus ja ohutu sõidustiil.

Teeolusid saab enne sõidu alustamist vaadata portaalist tarktee.ee.

Naastrehvide kasutamine on lubatud alates 15. oktoobrist, talverehvid peavad kõikidel sõiduautodel all olema hiljemalt 1. detsembriks.